Клуб НХЛ «Калгари» заключил трёхлетний контракт с российским нападающим Завгородним
- Хоккеисты «Калгари» / © Brett Holmes/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт канадского коллектива.
18-летний Завгородний был выбран «Флэймз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2018 года и в текущем сезоне выступал за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Римуски Океаник», набрав 64 очка в 67 матчах регулярного чемпионата и пять баллов в четырёх поединках плей-офф.
На данный момент «Калгари», набрав 103 очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, лидирует в турнирной таблице Западной конференции и уже гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнс» с российским форвардом Андреем Свечниковым в составе одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ.