Клуб НХЛ «Калгари» заключил трёхлетний контракт с российским нападающим Завгородним

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» заключил стандартный трёхлетний контракт новичка с российским форвардом Дмитрием Завгородним.
Клуб НХЛ «Калгари» заключил трёхлетний контракт с российским нападающим Завгородним
  • Хоккеисты «Калгари» / © Brett Holmes/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт канадского коллектива.

18-летний Завгородний был выбран «Флэймз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2018 года и в текущем сезоне выступал за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Римуски Океаник», набрав 64 очка в 67 матчах регулярного чемпионата и пять баллов в четырёх поединках плей-офф.

На данный момент «Калгари», набрав 103 очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, лидирует в турнирной таблице Западной конференции и уже гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнс» с российским форвардом Андреем Свечниковым в составе одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ.

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