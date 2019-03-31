Клуб НХЛ «Калгари» заключил трёхлетний контракт с российским нападающим Завгородним

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» заключил стандартный трёхлетний контракт новичка с российским форвардом Дмитрием Завгородним.

Об этом сообщает официальный сайт канадского коллектива.

18-летний Завгородний был выбран «Флэймз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2018 года и в текущем сезоне выступал за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Римуски Океаник», набрав 64 очка в 67 матчах регулярного чемпионата и пять баллов в четырёх поединках плей-офф.

На данный момент «Калгари», набрав 103 очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, лидирует в турнирной таблице Западной конференции и уже гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнс» с российским форвардом Андреем Свечниковым в составе одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ.