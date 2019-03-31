«Каролина» со Свечниковым в составе обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» на своём льду одержала победу над «Филадельфия Флайерз» со счётом 5:2.
«Каролина» со Свечниковым в составе обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ
  • © Jaylynn Nash/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Самым результативными игроками встречи в составе победителей стали форварды Брок Макгинн и Теуво Теравайнен, отметившиеся заброшенной шайбой и передачей каждый.

Российский нападающий «Харрикейнс» Андрей Свечников провёл на льду немногим менее 16 минут, нанёс четыре броска по воротам «Филадельфии», но баллов за результативность не набрал.

Этот успех позволил хоккеистам «Каролины» набрать 93 очка и закрепиться на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» с 82 баллами в активе идёт десятой, но ещё сохраняет теоретические шансы пробиться в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов повторил личный снайперский рекорд в НХЛ.

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