Дадонов повторил личный снайперский рекорд в НХЛ

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Российский форвард клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов повторил личный снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Дадонов повторил личный снайперский рекорд в НХЛ
  • Reuters

Знаковое для 30-летнего форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», в котором россиянин стал автором дубля.

Таким образом, он повторил свой снайперский рекорд, установленный в сезоне-2017/18,  забросив 28 шайб и в нынешнем розыгрыше лиги.

Он также обновил свой личный рекорд результативности, который теперь составляет 68 (28 + 40) очков.

Ранее сообщалось, что дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Бостон» в матче НХЛ.

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