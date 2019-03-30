Дадонов повторил личный снайперский рекорд в НХЛ
- Reuters
Знаковое для 30-летнего форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», в котором россиянин стал автором дубля.
Таким образом, он повторил свой снайперский рекорд, установленный в сезоне-2017/18, забросив 28 шайб и в нынешнем розыгрыше лиги.
Он также обновил свой личный рекорд результативности, который теперь составляет 68 (28 + 40) очков.
Ранее сообщалось, что дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Бостон» в матче НХЛ.