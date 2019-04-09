Воробьёв о серии с ЦСКА: оценивать пока рано, потом будем анализировать
- РИА Новости
«Второй период не удался, царапались, работали. В принципе всё. Сегодня вроде бы вопросы по серии, а не по финалу. Оценивать пока рано, все свежо. Потом будем анализировать и оценивать», — приводит слова Воробьёва Sport24.
Он отметил, что во многих матчах серии СКА активно атаковал, но команде не хватало «лишнего гола».
«У нас с ЦСКА разные тактики. От ситуации ставили молодых в состав», — добавил специалист.
ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче и одержав победу в серии со счётом 4:3 вышел в финал Кубка Гагарина.
Ранее Игорь Никитин рассказал, чему серия со СКА научила хоккеистов ЦСКА.