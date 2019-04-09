Воробьёв о серии с ЦСКА: оценивать пока рано, потом будем анализировать

Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА в седьмом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Второй период не удался, царапались, работали. В принципе всё. Сегодня вроде бы вопросы по серии, а не по финалу. Оценивать пока рано, все свежо. Потом будем анализировать и оценивать», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Он отметил, что во многих матчах серии СКА активно атаковал, но команде не хватало «лишнего гола».

«У нас с ЦСКА разные тактики. От ситуации ставили молодых в состав», — добавил специалист.

ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче и одержав победу в серии со счётом 4:3 вышел в финал Кубка Гагарина.

Ранее Игорь Никитин рассказал, чему серия со СКА научила хоккеистов ЦСКА.