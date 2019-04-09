Никитин рассказал, чему серия со СКА научила хоккеистов ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над санкт-петербургским СКА в седьмом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Никитин рассказал, чему серия со СКА научила хоккеистов ЦСКА
  • РИА Новости

«Думаю, то, что было семь матчей, закономерно. Одну игру мы хорошо сыграли, другую СКА. Ребята молодцы. Отдали себя полностью и показали своё мастерство», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Он отметил, что команду приходилось время от времени встряхивать по ходу серии, и вносить некоторые корректировки.

«Где-то получалось, а где-то не очень. Для ребят это хороший опыт. Это научило их тому, что нужно играть в каждом матче с полной отдачей», — добавил специалист.

ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче и одержав победу в серии со счётом 4:3 вышел в финал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что СКА стал бронзовым призёром чемпионата России по хоккею.

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