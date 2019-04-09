Санкт-петербургский СКА стал бронзовым призёром чемпионата России по хоккею по итогам полуфиналов Кубка Гагарина.

Это стало возможно благодаря тому, что петербургский клуб набрал в регулярном чемпионате КХЛ больше очков, чем уфимский «Салават Юлаев», проигравший омскому «Авангарду» в финале Восточной конференции. Таким образом, согласно регламенту, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.

Для петербургского клуба это третья в истории бронза первенства России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина.