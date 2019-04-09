В «Тракторе» заинтересованы в возвращении Войнова в команду
- РИА Новости
«Мы с Войновым общаемся, даже играем вместе, когда он приезжает в Челябинск. Его возвращение будет одной из задач. Пока не готов обсуждать эту тему, потому что здесь очень много но, — приводит слова Видгофа «Чемпионат».
В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.
Войнов является уроженцем Челябинска, выступал за «Трактор» с 2006 по 2008 год, после чего решил продолжить карьеру в НХЛ.
Ранее стало известно, что НХЛ продлила дисквалификацию Войнова.