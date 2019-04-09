В «Тракторе» заинтересованы в возвращении Войнова в команду

Короткая ссылка
Директор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф рассказал об интересе к приглашению в команду защитника Вячеслава Войнова, которому продлили дисквалификацию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В «Тракторе» заинтересованы в возвращении Войнова в команду
  • РИА Новости

«Мы с Войновым общаемся, даже играем вместе, когда он приезжает в Челябинск. Его возвращение будет одной из задач. Пока не готов обсуждать эту тему, потому что здесь очень много но, — приводит слова Видгофа «Чемпионат».

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

Войнов является уроженцем Челябинска, выступал за «Трактор» с 2006 по 2008 год, после чего решил продолжить карьеру в НХЛ.

Ранее стало известно, что НХЛ продлила дисквалификацию Войнова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить