В «Тракторе» заинтересованы в возвращении Войнова в команду

Директор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф рассказал об интересе к приглашению в команду защитника Вячеслава Войнова, которому продлили дисквалификацию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Мы с Войновым общаемся, даже играем вместе, когда он приезжает в Челябинск. Его возвращение будет одной из задач. Пока не готов обсуждать эту тему, потому что здесь очень много но, — приводит слова Видгофа «Чемпионат».

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

Войнов является уроженцем Челябинска, выступал за «Трактор» с 2006 по 2008 год, после чего решил продолжить карьеру в НХЛ.

Ранее стало известно, что НХЛ продлила дисквалификацию Войнова.