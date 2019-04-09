Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева не распознала свою подпись на протоколе первоначального допроса

Свидетель Екатерина Бобкова на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не смогла распознать свою подпись на протоколах первоначального допроса.

По просьбе прокурора, после прочтения первичных показаний, Бобкову попросили проверить, стоит ли на протоколах её подпись, на что она заявила, что образец на некоторых бумагах — не её.

Адвокат Вячеслав Барик, защищающий в суде интересы брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, также не выявил своей подписи на некоторых бумагах.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетельница по делу Кокорина и Мамаева объяснила, зачем легла на Соловчука.