Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева не распознала свою подпись на протоколе первоначального допроса
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По просьбе прокурора, после прочтения первичных показаний, Бобкову попросили проверить, стоит ли на протоколах её подпись, на что она заявила, что образец на некоторых бумагах — не её.
Адвокат Вячеслав Барик, защищающий в суде интересы брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, также не выявил своей подписи на некоторых бумагах.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее свидетельница по делу Кокорина и Мамаева объяснила, зачем легла на Соловчука.