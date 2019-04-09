Свидетель по делу Кокорина и Мамаева о первом допросе: там больше половины как будто не я говорил

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Свидетель Карен Григорян на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева высказался о своих показаниях, данных следователям при первом допросе и зачитываемых после ходатайства прокуратуры.
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева о первом допросе: там больше половины как будто не я говорил
  • РИА Новости

«Да там больше половины как будто не я говорил. Я так даже не разговариваю. Я рассказывал. Следователь печатал», — заявил Григорян.

Он отметил, что в процентом соотношении его слова составляют всего 1% от записанных во время первого допроса показаний.

На уточнение судьи относительно того, как обстоит дело, если отбросить стилистику и учитывать только факты, Григорян ответил: «Ну там такие факты, которых даже на видео нет».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Мамаев заступился за свидетеля, в показаниях которого усомнилась прокуратура.

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