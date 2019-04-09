Свидетель по делу Кокорина и Мамаева о первом допросе: там больше половины как будто не я говорил
- РИА Новости
«Да там больше половины как будто не я говорил. Я так даже не разговариваю. Я рассказывал. Следователь печатал», — заявил Григорян.
Он отметил, что в процентом соотношении его слова составляют всего 1% от записанных во время первого допроса показаний.
На уточнение судьи относительно того, как обстоит дело, если отбросить стилистику и учитывать только факты, Григорян ответил: «Ну там такие факты, которых даже на видео нет».
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что Мамаев заступился за свидетеля, в показаниях которого усомнилась прокуратура.