Свидетель рассказал, из-за какого оскорбления возник конфликт с Соловчуком
- РИА Новости
По словам Григоряна, оскорблением, из-за которого разгорелся конфликт, было слово «петух».
«В чём оскорбление? Любому мужчине это не понравится», — пояснил свидетель.
Он отметил, что сговора об избиении Соловчука не было.
«Договаривались побить? Шептались? Нет. Сколько раз отдыхали. Всё было хорошо», — добавил Григорян.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что Мамаев, Кокорины и Протосовицкий заявили, что будут давать показания только после допроса потерпевших.