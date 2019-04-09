Свидетель рассказал, из-за какого оскорбления возник конфликт с Соловчуком

Свидетель Карен Григорян на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал, из-за какого оскорбления разгорелся конфликт между ними и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

По словам Григоряна, оскорблением, из-за которого разгорелся конфликт, было слово «петух».

«В чём оскорбление? Любому мужчине это не понравится», — пояснил свидетель.

Он отметил, что сговора об избиении Соловчука не было.

«Договаривались побить? Шептались? Нет. Сколько раз отдыхали. Всё было хорошо», — добавил Григорян.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Мамаев, Кокорины и Протосовицкий заявили, что будут давать показания только после допроса потерпевших.