Свидетель заявил, что Кокорин и Пак извинились друг перед другом сразу после конфликта
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«Когда мы уходили, конфликт с Паком был исчерпан. Кто был инициатором примирения? Александр. Он извинился, Пак тоже сказал, что был неправ», — заявил Григорян.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что свидетель вспомнил подробности нападения Кокорина на Пака.