Свидетель заявил, что Кокорин и Пак извинились друг перед другом сразу после конфликта

Свидетель Карен Григорян на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал, что конфликт с чиновником Денисом Паком был исчерпан ещё в кафе, где он произошёл.

«Когда мы уходили, конфликт с Паком был исчерпан. Кто был инициатором примирения? Александр. Он извинился, Пак тоже сказал, что был неправ», — заявил Григорян.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что свидетель вспомнил подробности нападения Кокорина на Пака.