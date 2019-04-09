Свидетель заявил, что Кокорин и Пак извинились друг перед другом сразу после конфликта

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Свидетель Карен Григорян на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал, что конфликт с чиновником Денисом Паком был исчерпан ещё в кафе, где он произошёл.
Свидетель заявил, что Кокорин и Пак извинились друг перед другом сразу после конфликта
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Когда мы уходили, конфликт с Паком был исчерпан. Кто был инициатором примирения? Александр. Он извинился, Пак тоже сказал, что был неправ», — заявил Григорян.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что свидетель вспомнил подробности нападения Кокорина на Пака.

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