Свидетель вспомнил подробности нападения Кокорина на Пака

Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал на суде, как нападающий «Зенита» напал со стулом на чиновника Дениса Пака.

«После оскорблений со стороны Пака к нему подошли Александр и Кирилл Кокорины. Саша подошёл со стулом, хотел поговорить. Не помню, откуда взялся стул. Он хотел присесть. Пак повторил оскорбления, и тогда Саша поднял стул и ударил Пака в область плеча», — сказал свидетель.

По его словам, после этого стороны налетели друг на друга, Кирилл Кокорин дал чиновнику пощёчину, а затем повздоривших разняли.

«Мы вернулись за свой стол. Попросили счёт. Кокорин подошёл к Паку, извинился, они помирились, и мы ушли», — добавил Григорян.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с Паком.