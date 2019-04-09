Свидетель вспомнил подробности нападения Кокорина на Пака
- РИА Новости
«После оскорблений со стороны Пака к нему подошли Александр и Кирилл Кокорины. Саша подошёл со стулом, хотел поговорить. Не помню, откуда взялся стул. Он хотел присесть. Пак повторил оскорбления, и тогда Саша поднял стул и ударил Пака в область плеча», — сказал свидетель.
По его словам, после этого стороны налетели друг на друга, Кирилл Кокорин дал чиновнику пощёчину, а затем повздоривших разняли.
«Мы вернулись за свой стол. Попросили счёт. Кокорин подошёл к Паку, извинился, они помирились, и мы ушли», — добавил Григорян.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с Паком.