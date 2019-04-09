Мирзаев вспомнил о вооружённом нападении троих неизвестных на себя

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Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев вспомнил о вооружённом нападении, в результате которого он оказался в больнице.
Мирзаев вспомнил о вооружённом нападении троих неизвестных на себя
  • ©Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

«Я тогда в очередной раз понял, когда ситуация накаляется, нужно её душить в зародыше. Знаю, что я тогда проснулся не просто так. Если бы не проснулся, всё закончилось бы плохо», — рассказал спортсмен на Youtube-канале «Зангалис & К».

По словам бойца он до сих пор не знает, шли ли нападавшие его убивать.

«Помню лишь, что убегали они как трусливые шакалы, только пятки сверкали. Их «Сайга» спасла (охотничий карабин на базе автомата. — RT). Если бы не держали её в руках, я не ручаюсь, чем могло бы всё закончиться. Они знали к кому шли, всё понимали и готовились месяц», — добавил Мирзаев.

Ранее Мирзаев рассказал, завидует ли он соотечественнику Хабибу Нурмагомедову, завоевавшему чемпионский пояс UFC.

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