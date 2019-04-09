Мирзаев рассказал, завидует ли Нурмагомедову

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Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев рассказал, завидует ли соотечественнику Хабибу Нурмагомедову, завоевавшему чемпионский пояс UFC.
Мирзаев рассказал, завидует ли Нурмагомедову
  • РИА Новости

«Я не завидую тому, что Хабиб купается в лучах славы. Я рад за него. Мне не удалось воспользоваться своим шансом в 2011-м, а у него получилось. И это отлично», — сказал спортсмен на YouTube-канале «Зангалис & К».

По словам спортсмена, он искренне рад за земляка, которому оказалось по силам пройти весь путь и стать чемпионом.

«Он выиграл пояс, победил одного из сильнейших бойцов в мире и доказал своё превосходство», — отметил Мирзаев.

Ранее Мирзаев рассказал, чувствует ли себя убийцей после инцидента со студентом Иваном Агафоновым, который повлёк смерть последнего.

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