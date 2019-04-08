Боец MMA Мирзаев рассказал, чувствует ли себя убийцей

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев ответил на вопрос, чувствует ли он себя убийцей после инцидента со студентом Иваном Агафоновым.

«Нет, не чувствую. Я понимал, как всё было. До сих пор переживаю по этому поводу. Думаю, если бы врачи вовремя оказали помощь, то всё было бы хорошо. Сама же ситуация не даёт мне покоя до сих пор», — сказал спортсмен на Youtube-канале «ЗАНГАЛИС & К».

По его словам, он пытается меньше говорить о случившемся, так как никому не сможет ничего доказать или показать, что творится у него внутри.

«Не могу сейчас ответить, главная ли это ошибка в моей жизни. Была бы возможность повернуть всё вспять, то я бы 100% это сделал», — сказал Мирзаев.

13 августа 2011 года Мирзаев повздорил возле ночного клуба с Иваном Агафоновым. В результате он нанёс 19-летнему юноше удар по лицу. Агафонов упал и ударился головой об асфальт.

После этого Агафонов был госпитализирован, а 18 августа того же года скончался.

Ранее сообщалось, что Мирзаев проведёт бой с Фроесом на турнире по ММА в Москве.