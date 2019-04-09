Прокурор по делу Кокорина и Мамаева обвинил футболистов в преступном сговоре

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Прокурор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы рассказал о преступном сговоре участников процесса.
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева обвинил футболистов в преступном сговоре
  • РИА Новости

«По предварительному сговору, имея умысел, с применением насилия, осознавая своё поведение, подошли к Соловчуку нанесли удары ногами и руками в область головы», — сказал прокурор.

Он также отметил некорректное поведение компании в кафе и напомнил, что чиновник Денис Пак сделал молодым людям замечание, что и послужило предлогом для насильственных действий.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор все трое находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее адвокат Кокорина попросил суд переместить всех обвиняемых в камеры для некурящих.

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