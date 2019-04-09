Кокорина и Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится слушание по их делу.

Об этом сообщает корреспондент RT.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они пребывают в СИЗО.

3 апреля 2019 года срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Сергей Семак выразил мнение, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол после выхода на свободу.