Семак считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол после выхода на свободу

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться к профессиональной деятельности после освобождения из СИЗО.

«Я думаю, что после такого вернуться в футбол можно. Но насколько быстро — можно только предполагать. Здесь и физические проблемы, и психологический надлом. Есть определённое чувство несправедливости, безусловно, Кокорину и Мамаеву обидно», — сказал Семак в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Также тренер заявил, что проступок футболистов несоизмерим с наказанием, которое они понесли.

Ранее Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина.