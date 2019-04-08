Семак считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол после выхода на свободу

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться к профессиональной деятельности после освобождения из СИЗО.
Семак считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол после выхода на свободу
  • РИА Новости

«Я думаю, что после такого вернуться в футбол можно. Но насколько быстро — можно только предполагать. Здесь и физические проблемы, и психологический надлом. Есть определённое чувство несправедливости, безусловно, Кокорину и Мамаеву обидно», — сказал Семак в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Также тренер заявил, что проступок футболистов несоизмерим с наказанием, которое они понесли.

Ранее Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина.

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