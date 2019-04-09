Футболист «Челси» был арестован за вождение в нетрезвом виде
- Reuters
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на представителя полиции Чешира.
По информации издания, игрок врезался в чужую машину после вечеринки. В результате ДТП он, сопровождавшая его девушка и водитель другого автомобиля получили незначительные травмы.
Отмечается, что инцидент произошёл незадолго до начала матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Челси» и «Вест Хэмом». На данный момент Дринкуотер находится под стражей. Полиция выясняет подробности происшествия.
В «Челси», в свою очередь, заявили об отсутствии информации о происшествии, но отметили готовность дать комментарии после установления всех фактов.
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