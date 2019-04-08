Гвардиола запретил футболистам «Манчестер Сити» пить пиво
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«Мы довольны результатами, но у нас не очень много времени, чтобы убеждать себя: «Как всё хорошо, всё просто прекрасно». Мы сконцентрированы, мы не можем выпить ни глотка пива или другого алкоголя», — приводит слова специалиста The Mirror.
По его словам, перед матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» его подопечным необходимы хороший отдых, правильная еда и тщательная подготовка, так как, по его мнению, лондонцы являются одной из лучших команд Англии и Европы.
«У них было шесть дней на подготовку, а у нас два с половиной», — сказал Гвардиола.
Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии.