Гвардиола запретил футболистам «Манчестер Сити» пить пиво

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретил своим игрокам пить пиво в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Гвардиола запретил футболистам «Манчестер Сити» пить пиво
  • Reuters

«Мы довольны результатами, но у нас не очень много времени, чтобы убеждать себя: «Как всё хорошо, всё просто прекрасно». Мы сконцентрированы, мы не можем выпить ни глотка пива или другого алкоголя», — приводит слова специалиста The Mirror.

По его словам, перед матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» его подопечным необходимы хороший отдых, правильная еда и тщательная подготовка, так как, по его мнению, лондонцы являются одной из лучших команд Англии и Европы.

«У них было шесть дней на подготовку, а у нас два с половиной», — сказал Гвардиола.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии.

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