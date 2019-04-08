Гвардиола запретил футболистам «Манчестер Сити» пить пиво

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретил своим игрокам пить пиво в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы довольны результатами, но у нас не очень много времени, чтобы убеждать себя: «Как всё хорошо, всё просто прекрасно». Мы сконцентрированы, мы не можем выпить ни глотка пива или другого алкоголя», — приводит слова специалиста The Mirror.

По его словам, перед матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» его подопечным необходимы хороший отдых, правильная еда и тщательная подготовка, так как, по его мнению, лондонцы являются одной из лучших команд Англии и Европы.

«У них было шесть дней на подготовку, а у нас два с половиной», — сказал Гвардиола.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии.