Футболист «Урала» высказался против использования VAR в России

Нападающий екатеринбургского «Урала» Андрей Панюков заявил, что он против использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.

«У нас в игре Кубка России с «Арсеналом» система VAR принесла две красные карточки. На мой взгляд, это немного убивает футбол. Прелесть нашего вида спорта в том, что тут присутствует человеческий фактор», — цитирует форварда «Советский спорт».

По его словам, он не понимает, зачем в футболе будут нужны судьи при существовании видеоповторов. При этом он признал, что в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (3:2) могла пригодиться система VAR, так как в той игре, по его мнению, в ворота соперника можно было назначить пенальти.

«Да что угодно можно было пересматривать. Но, на мой взгляд, VAR не нужен. Согласен с президентом нашего клуба. Прелесть российского чемпионата — игра без VAR. Классический вариант футбола. Мне он ближе», — добавил Панюков.

Ранее Леонид Калошин заявил, что клубам РПЛ и Российcкому футбольному союзу надо найти решение, как снизить расходы на VAR.