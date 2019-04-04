Калошин: надо найти решение, как снизить расходы на VAR
- РИА Новости
«Если говорить об использовании системы в матчах РПЛ в следующем сезоне, то ситуация в подвешенном состоянии: фактического дедлайна нет, но с каждым днём поезд уходит всё дальше и дальше. Что касается дальнейшего внедрения системы, то клубам нужно определиться. На общем собрании РПЛ мы делали презентацию, показывали цифры, нам совместно с лигой, клубами, экспертами нужно садиться и обсуждать, насколько реально снизить сумму в каждом из параметров проекта VAR», — приводит слова Калошина ТАСС.
Он отметил, что фигурирующая в СМИ сумма 600 млн рублей на установку системы не соответствует действительности.
«На самом деле, эта сумма поменьше», — добавил функционер.
Система VAR впервые была применена в отечественном футболе на полуфинальных матчах Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Ранее сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер считает правильным введение VAR в российском футболе.