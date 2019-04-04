Гинер считает правильным введение VAR в российском футболе

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поддерживает введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.

«VAR — это правильно, большая часть Европы это уже применяет. С введением системы мы закончим говорить о неправильном судейском подходе и будем двигаться дальше. Арбитр может не увидеть какой-то момент — все мы люди, но вот почему он не пошёл смотреть повтор — это уже будет вызывать вопросы», — заявил Гинер.

Система VAR впервые была применена в отечественном футболе во время полуфинальных матчей Кубка России.

Ранее сообщалось, что Гинер уверен в победе ЦСКА над СКА в финале Западной конференции КХЛ.