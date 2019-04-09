Хоккеист «Чикаго» Кейн назвал Кучерова лучшим игроком сезона в НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн считает, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является лучшим игроком нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он вышел на другой уровень. Удивительный игрок. Возможно, благодаря ему команда добилась такого успеха, как победа в регулярном чемпионате. Всё крутится вокруг него. Его можно считать лучшим игроком лиги в этом сезоне с большим преимуществом», — приводит слова трёхкратного обладателя Кубка Стэнли официальный сайт лиги.

По его словам, ему нравится, что Кучеров проводит каждую встречу с полной самоотдачей и никогда не намерен кому-либо уступать.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ Кучеров заработал 128 (41 + 87) очков и установил рекорд среди россиян по баллам, превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51). Он также стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему хоккеисту сезона по системе «гол + пас».

Ранее Сидни Кросби с восторгом высказался о результативности Кучерова в НХЛ.