Кросби о результативности Кучерова в НХЛ: можно сойти с ума

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с восторгом прокомментировал результативность российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«С ума можно сойти. Это сумасшедшая цифра. Действительно впечатляет. Она говорит, насколько он стабилен в своей результативности. Он постоянно набирал очки. Удивительно», — приводит слова Кросби официальный сайт лиги.

По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51). Он также стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему хоккеисту сезона по системе «гол + пас».

Ранее трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высказался о рекорде Кучерова среди российских игроков по очкам в регулярном чемпионате НХЛ.