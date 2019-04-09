Кросби о результативности Кучерова в НХЛ: можно сойти с ума

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с восторгом прокомментировал результативность российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кросби о результативности Кучерова в НХЛ: можно сойти с ума
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«С ума можно сойти. Это сумасшедшая цифра. Действительно впечатляет. Она говорит, насколько он стабилен в своей результативности. Он постоянно набирал очки. Удивительно», — приводит слова Кросби официальный сайт лиги.

По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51). Он также стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему хоккеисту сезона по системе «гол + пас».

Ранее трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высказался о рекорде Кучерова среди российских игроков по очкам в регулярном чемпионате НХЛ.

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