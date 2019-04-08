Экс-хоккеист Ларионов о рекорде Кучерова: просто так до подобных цифр не добираются

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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал достижение нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который установил рекорд среди российских игроков по очкам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экс-хоккеист Ларионов о рекорде Кучерова: просто так до подобных цифр не добираются
  • ©Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это отличный мастер с классным катанием, с хорошей техникой броска. Никита добился невероятного прогресса в НХЛ, поэтому за него можно только порадоваться. Просто так до подобных цифр не добираются», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что Кучеров проделал большую работу над собой. Ларионов также добавил, что готов ещё раз повторить слова, сказанные о Кучерове в североамериканской прессе, когда он назвал форварда одним из величайших хоккейных актёров.

«Приятно наблюдать за игрой таких форвардов, как Кучеров. Игрой Никиты можно любоваться, словно хорошим представлением в театре. Но стоит отметить и остальную часть команды, так как у «Тампы» подобрался очень мощный коллектив», — подчеркнул Ларионов.

По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51). Он также стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему хоккеисту сезона по системе «гол + пас».

Ранее Павел Буре выразил уверенность, что Кучеров получит «Харт Трофи».

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