Буре выразил уверенность, что хоккеист Кучеров получит «Харт Трофи»
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«Я не решаю, кому вручать «Харт Трофи». Но давайте быть объективными. Конечно, этот приз надо отдать Кучерову. Он не только провёл выдающийся сезон, но и «Тампа» показала сумасшедший результат», — написал эксперт на официальном сайте НХЛ.
Он также выразил радость от того, что Кучеров превзошёл рекорд Александра Могильного по очкам в сезоне среди российских игроков.
«Радуюсь, когда вижу Кучерова на такой высоте. Тут можно быть уверенным на 100%, кого наградят в июне в Лас-Вегасе», — добавил Буре.
По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51). Он также стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему хоккеисту сезона по системе «гол + пас».
Ранее тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей команды.