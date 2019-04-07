Буре выразил уверенность, что хоккеист Кучеров получит «Харт Трофи»

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Бывший хоккеист Павел Буре выразил уверенность, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получит «Харт Трофи», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Буре выразил уверенность, что хоккеист Кучеров получит «Харт Трофи»
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я не решаю, кому вручать «Харт Трофи». Но давайте быть объективными. Конечно, этот приз надо отдать Кучерову. Он не только провёл выдающийся сезон, но и «Тампа» показала сумасшедший результат», — написал эксперт на официальном сайте НХЛ.

Он также выразил радость от того, что Кучеров превзошёл рекорд Александра Могильного по очкам в сезоне среди российских игроков.

«Радуюсь, когда вижу Кучерова на такой высоте. Тут можно быть уверенным на 100%, кого наградят в июне в Лас-Вегасе», — добавил Буре.

По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51). Он также стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему хоккеисту сезона по системе «гол + пас».

Ранее тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей команды.

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