Буре выразил уверенность, что хоккеист Кучеров получит «Харт Трофи»

Бывший хоккеист Павел Буре выразил уверенность, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получит «Харт Трофи», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я не решаю, кому вручать «Харт Трофи». Но давайте быть объективными. Конечно, этот приз надо отдать Кучерову. Он не только провёл выдающийся сезон, но и «Тампа» показала сумасшедший результат», — написал эксперт на официальном сайте НХЛ.

Он также выразил радость от того, что Кучеров превзошёл рекорд Александра Могильного по очкам в сезоне среди российских игроков.

«Радуюсь, когда вижу Кучерова на такой высоте. Тут можно быть уверенным на 100%, кого наградят в июне в Лас-Вегасе», — добавил Буре.

По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51). Он также стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему хоккеисту сезона по системе «гол + пас».

Ранее тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей команды.