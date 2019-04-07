Тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей команды

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о достижении нападающего команды Никиты Кучерова, который установил рекорд среди российских игроков по очкам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Думаю, если вы видели нашу скамью, то вы понимаете, что этот момент был важен не только для Кучерова, но и для всей команды», — цитирует специалиста пресс-служба команды.

Он отметил, что каждый хоккеист коллектива поддерживал россиянина.

«Я просто не мог быть ещё счастливее за него, когда это произошло», — сказал Купер.

По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51). Он также стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему хоккеисту сезона по системе «гол + пас».

Ранее сообщалось, что Кучеров признан второй звездой последнего дня регулярного чемпионата НХЛ.