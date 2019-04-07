Тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей команды
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«Думаю, если вы видели нашу скамью, то вы понимаете, что этот момент был важен не только для Кучерова, но и для всей команды», — цитирует специалиста пресс-служба команды.
Он отметил, что каждый хоккеист коллектива поддерживал россиянина.
«Я просто не мог быть ещё счастливее за него, когда это произошло», — сказал Купер.
По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51). Он также стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему хоккеисту сезона по системе «гол + пас».
Ранее сообщалось, что Кучеров признан второй звездой последнего дня регулярного чемпионата НХЛ.