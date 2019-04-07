Кучеров признан второй звездой последнего дня регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой последнего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Бостон Брюинз» (6:3) россиянин забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. Набрав два очка, он побил рекорд по очкам за сезон среди российских игроков и впервые в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи».

По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51).

Главной звездой дня стал форвард «Монреаль Канадиенс» Райан Пилинг, а замкнул тройку лучших нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Ранее Могильный заявил, что ему приятно, что его рекорд превзошёл именно Кучеров.