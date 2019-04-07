Кучеров признан второй звездой последнего дня регулярного чемпионата НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой последнего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров признан второй звездой последнего дня регулярного чемпионата НХЛ
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В матче с «Бостон Брюинз» (6:3) россиянин забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. Набрав два очка, он побил рекорд по очкам за сезон среди российских игроков и впервые в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи». 

По итогам регулярного чемпионата Кучеров заработал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51).

Главной звездой дня стал форвард «Монреаль Канадиенс» Райан Пилинг, а замкнул тройку лучших нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Ранее Могильный заявил, что ему приятно, что его рекорд превзошёл именно Кучеров.

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