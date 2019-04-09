Российский боец UFC дисквалифицирован на два года за допинг

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Российский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжёлом весе, Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
Российский боец UFC дисквалифицирован на два года за допинг
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Об этом сообщает официальный сайт Антидопингового агентства США (USADA).

Осенью 2017 года в организме спортсмена было обнаружено запрещённое вещество — болденон. Отмечается, что так как отстранение начинается с момента сдачи допинг-тестирования, то дисквалификация россиянина закончится уже 9 сентября 2019 года. 

В смешанных единоборствах Мурзаканов одержал семь побед в семи поединка. После этого он подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), но так и не смог дебютировать в промоушене из-за проваленного теста на запрещённые вещества.

Ранее ISU дисквалифицировал российскую фигуристку за допинг.

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