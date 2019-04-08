ISU дисквалифицировал российскую фигуристку за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) приняла решение дисквалифицировать на один год российскую фигуристку Анастасию Шакун, выступающую в танцах на льду, за применение запрещённых препаратов.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что в допинг-пробе спортсменки, взятой 10 ноября 2018 года во время соревнований в чешском Оломоуце, был обнаружен диуретик фуросемид. Таким образом, россиянка будет отстранена до 9 ноября 2019 года.

На том турнире Шакун в паре с Даниилом Рагимовым являлись единственными участниками в танцах на льду во «взрослой» возрастной категории. Результаты пары аннулированы.

Ранее норвежский тренер сравнил применение допинга с убийством матери.