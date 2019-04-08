Норвежский тренер сравнил применение допинга с убийством матери
- РИА Новости
«Когда я был маленьким, нас учили, что убить мать — это плохо, а связаться с допингом — это ещё хуже», — приводит слова специалиста Dagbladet.
Нистад входил в тренерский штаб сборной Австрии, но покинул должность из-за скандала во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зефельде.
Тогда полиция задержала по обвинению в применении допинга пять лыжников, среди которых были австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф. Все подозреваемые признали свою вину.
Ранее пловчиха Юлия Ефимова рассказала о допинг-тестировании в день рождения.