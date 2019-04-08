Норвежский тренер сравнил применение допинга с убийством матери

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Норвежский тренер по лыжным гонкам Тронд Нистад в резкой форме высказал мнение о применении допинга в спорте.
Норвежский тренер сравнил применение допинга с убийством матери
  • РИА Новости

«Когда я был маленьким, нас учили, что убить мать — это плохо, а связаться с допингом — это ещё хуже», — приводит слова специалиста Dagbladet.

Нистад входил в тренерский штаб сборной Австрии, но покинул должность из-за скандала во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зефельде.

Тогда полиция задержала по обвинению в применении допинга пять лыжников, среди которых были австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф. Все подозреваемые признали свою вину.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова рассказала о допинг-тестировании в день рождения.

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