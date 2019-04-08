Цулыгин гордится игроками «Салавата Юлаева», несмотря на вылет в финале Восточной конференции КХЛ

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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил, что его команда не проиграла битву характеров и он гордится своими подопечными.

«Очень горжусь нашими ребятами, они отдавались, играли и бились в каждом моменте. Метсола выручал, вся команда очень старалась и хотела победить сегодня. Мы не проиграли сердцем и характером. На льду был единый коллектив. Горжусь нашими ребятами и нашими болельщиками», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также Цулыгин отдал должное сопернику, заявив, что «Авангард» выглядел свежее.

Ранее тренер «Авангарда» Хартли заявил, что его игроки заслужили участие в финале.

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