Тренер «Авангарда» Хартли: мы заслужили участие в финале

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли назвал шестую игру финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Салавата Юлаева» (1:0) одной из лучших в жизни, добавив, что его команда заслужила участие в финале Кубка Гагарина.
Тренер «Авангарда» Хартли: мы заслужили участие в финале
  • РИА Новости

«Это одна из лучших игр в жизни, квинтэссенция хоккея. Это не только удача. Чтобы добиться права играть в полуфинале, необходимо усердно трудиться. Мы заслужили участие в финале. Очень благодарен команде, всё зависело от мелочей», — заявил Хартли на пресс-конференции.

Также тренер «Авангарда» добавил, что «Салават Юлаев» показал себя с наилучшей стороны и также заслуживал выхода в финал.

Ранее сообщалось, что «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина.

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