Тренер «Авангарда» Хартли: мы заслужили участие в финале
- РИА Новости
«Это одна из лучших игр в жизни, квинтэссенция хоккея. Это не только удача. Чтобы добиться права играть в полуфинале, необходимо усердно трудиться. Мы заслужили участие в финале. Очень благодарен команде, всё зависело от мелочей», — заявил Хартли на пресс-конференции.
Также тренер «Авангарда» добавил, что «Салават Юлаев» показал себя с наилучшей стороны и также заслуживал выхода в финал.
Ранее сообщалось, что «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина.