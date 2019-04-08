«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
- РИА Новости
Встреча с тремя овертаймами, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.
Единственную шайбу в третьем овертайме матча забросил Алексей Бондарев.
Счёт в серии — 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и встретится в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Ранее сообщалось, что матч «Салавата Юлаева» и «Авангарда» установил рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ.