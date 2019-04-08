Матч «Салавата Юлаева» и «Авангарда» установил рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ

Короткая ссылка
В шестой встрече финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» играется уже третий овертайм.
Матч «Салавата Юлаева» и «Авангарда» установил рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ
  • РИА Новости

Шестая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» установила рекорд по продолжительности поединка в истории финалов Востока КХЛ. После двух овертаймов команды провели на льду 100 минут.

Предыдущий рекорд финальных серий Восточной конференции составлял 98 минут 59 секунд.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Рейнджерс» намерен подписать контракты с россиянами Игорем Шестёркиным и Виталием Кравцовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить