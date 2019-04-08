Матч «Салавата Юлаева» и «Авангарда» установил рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ

В шестой встрече финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» играется уже третий овертайм.

Шестая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» установила рекорд по продолжительности поединка в истории финалов Востока КХЛ. После двух овертаймов команды провели на льду 100 минут.

Предыдущий рекорд финальных серий Восточной конференции составлял 98 минут 59 секунд.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Рейнджерс» намерен подписать контракты с россиянами Игорем Шестёркиным и Виталием Кравцовым.