Красных стал победителем ЧР по плаванию на дистанции 400 м кролем

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Александр Красных выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 400 метров кролем.
Красных стал победителем ЧР по плаванию на дистанции 400 м кролем
  • РИА Новости

Пловец Александр Красных стал обладателем золотой медали чемпионата России по плаванию. Он победил на дистанции 400 метров кролем, показав время 3:45,55.

Второе место у Мартина Малютина (3:46,67), третьим финишировал Александр Фёдоров (3:49,60).

Красных и Малютин сумели квалифицироваться на чемпионат мира, выполнив норматив 3:46,78.

Чемпионат России по плаванию проходит в московском бассейне СК «Олимпийский». Соревнования завершатся 12 апреля.

Ранее сообщалось, что Анна Егорова выиграла золото ЧР по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем.

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