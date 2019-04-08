Красных стал победителем ЧР по плаванию на дистанции 400 м кролем

Александр Красных выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 400 метров кролем.

Пловец Александр Красных стал обладателем золотой медали чемпионата России по плаванию. Он победил на дистанции 400 метров кролем, показав время 3:45,55.

Второе место у Мартина Малютина (3:46,67), третьим финишировал Александр Фёдоров (3:49,60).

Красных и Малютин сумели квалифицироваться на чемпионат мира, выполнив норматив 3:46,78.

Чемпионат России по плаванию проходит в московском бассейне СК «Олимпийский». Соревнования завершатся 12 апреля.

Ранее сообщалось, что Анна Егорова выиграла золото ЧР по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем.