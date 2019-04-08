Красных стал победителем ЧР по плаванию на дистанции 400 м кролем
- РИА Новости
Пловец Александр Красных стал обладателем золотой медали чемпионата России по плаванию. Он победил на дистанции 400 метров кролем, показав время 3:45,55.
Второе место у Мартина Малютина (3:46,67), третьим финишировал Александр Фёдоров (3:49,60).
Красных и Малютин сумели квалифицироваться на чемпионат мира, выполнив норматив 3:46,78.
Чемпионат России по плаванию проходит в московском бассейне СК «Олимпийский». Соревнования завершатся 12 апреля.
Ранее сообщалось, что Анна Егорова выиграла золото ЧР по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем.