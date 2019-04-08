Егорова выиграла золото ЧР по плаванию на дистанции 800 м вольным стилем

Анна Егорова стала победительницей чемпионата России по плаванию на дистанции 800 м вольным стилем и завоевала путёвку на первенство мира.

Анна Егорова завоевала золотую медаль чемпионата России по плаванию на 800-метровке вольным стилем, показав время 8:29,65.

Второе место заняла Анастасия Кирпичникова (8:34,53). Бронзовой медалисткой стала Яна Курцева — 8:46, 92.

Только Егоровой удалось выполнить норматив, необходимый для попадания в состав сборной России на чемпионат мира по плаванию в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что Костин установил рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем.