Костин установил рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем
- РИА Новости
Олег Костин выиграл золотую медаль чемпионата России по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем, показав время 22,74 секунды и установив новый рекорд страны.
Второе место у Андрея Жилкина (23,06), Андрей Минаков (23,47) стал третьим.
Благодаря этим результатам Олег Костин и Андрей Жилкин сумели отобраться на чемпионат мира по водным видам спорта, превзойдя норматив в 23,29 секунды.
Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом.