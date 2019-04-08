Костин установил рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем

На чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве, Олег Костин завоевал золотую медаль на дистанции 50 м баттерфляем, установив новый рекорд страны.

Олег Костин выиграл золотую медаль чемпионата России по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем, показав время 22,74 секунды и установив новый рекорд страны.

Второе место у Андрея Жилкина (23,06), Андрей Минаков (23,47) стал третьим.

Благодаря этим результатам Олег Костин и Андрей Жилкин сумели отобраться на чемпионат мира по водным видам спорта, превзойдя норматив в 23,29 секунды.

Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом.