Костин установил рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем

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На чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве, Олег Костин завоевал золотую медаль на дистанции 50 м баттерфляем, установив новый рекорд страны.
Костин установил рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем
  • РИА Новости

Олег Костин выиграл золотую медаль чемпионата России по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем, показав время 22,74 секунды и установив новый рекорд страны.

Второе место у Андрея Жилкина (23,06), Андрей Минаков (23,47) стал третьим.

Благодаря этим результатам Олег Костин и Андрей Жилкин сумели отобраться на чемпионат мира по водным видам спорта, превзойдя норматив в 23,29 секунды.

Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом.

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