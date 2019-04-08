Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом

На чемпионате России в Москве в заплыве на 50 метров брассом победу одержала пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.

Ефимова преодолела дистанцию 50 метров брассом за 30,43 секунды. Второе место у Анны Белоусовой (30,98), третьей стала Наталья Иванеева (31,03).

Ефимова и Белоусова сумели выполнить норматив для попадания в сборную России на чемпионат мира в Южной Корее. Расчётное время, необходимое для попадания в национальную команду, в данной дисциплине составляет 30,99 секунды.

Ранее сообщалось, что Кривоногова выиграла золото ЧР на дистанции 400 метров в комплексном плавании.