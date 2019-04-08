Сын Плющенко выступит в Азии с номером на музыку Мартона

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Двукратный победитель Олимпийских игр Евгений Плющенко ставит для своего сына Александра новый номер для выступления в Азии.
Сын Плющенко выступит в Азии с номером на музыку Мартона
  • РИА Новости

«Готовим для Сани новый номер для выступления в Азии — «Танго Аморе» на музыку Эдвина Мартона. В России он будет катать программу на музыку Майкла Джейсона 14 апреля на заключительных соревнованиях этого сезона», — написал Плющенко в своём Instagram.

Шестилетнему сыну Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александру рекомендовали не выступать с программой на музыку Джексона в Европе и Азии. Причина — в скандальном фильме «Покидая Неверленд», в котором музыканта обвиняют в педофилии.

Ранее Роднина связала провал в мужском фигурном катании на ЧМ с долгим доминированием Плющенко.

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