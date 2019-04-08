Сын Плющенко выступит в Азии с номером на музыку Мартона

Двукратный победитель Олимпийских игр Евгений Плющенко ставит для своего сына Александра новый номер для выступления в Азии.

«Готовим для Сани новый номер для выступления в Азии — «Танго Аморе» на музыку Эдвина Мартона. В России он будет катать программу на музыку Майкла Джейсона 14 апреля на заключительных соревнованиях этого сезона», — написал Плющенко в своём Instagram.

Шестилетнему сыну Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александру рекомендовали не выступать с программой на музыку Джексона в Европе и Азии. Причина — в скандальном фильме «Покидая Неверленд», в котором музыканта обвиняют в педофилии.

Ранее Роднина связала провал в мужском фигурном катании на ЧМ с долгим доминированием Плющенко.