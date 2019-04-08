Моуринью: «Барселона» с уважением отнесётся к «Манчестер Юнайтед»

Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью поделился мыслями относительно четвертьфинальной пары футбольной Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

«МЮ в этом сезоне обыгрывал «Ювентус» и ПСЖ, почему бы ему не сделать то же самое с «Барселоной»? Но испанцы знают об этом и отнесутся к «Манчестер Юнайтед» и «Олд Траффорд» со всем уважением. Месси наверняка захочет оставить свой след на поле этого мистического стадиона», — заявил Моуринью в комментарии RT.

Также португальский тренер добавил, что обе команды в последних матчах испытывали проблемы с не самыми сильными соперниками.

Как сообщалось ранее, Моуринью считает, что четвертьфинал ЛЧ «Аякс» — «Ювентус» будет великолепным.