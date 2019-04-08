Моуринью считает, что четвертьфинал ЛЧ «Аякс» — «Ювентус» будет великолепным
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«Аякс» — «Ювентус» — это молодость против опыта. «Аякс» может создать проблемы своей динамикой и творческим подходом. Но «Юве» не повторит ошибок ужасного матча с «Атлетико» в Мадриде. Туринцы подойдут к игре с другим подходом. Это будет великолепный матч для просмотра, я уверен», — заявил тренер в интервью RT.
Матч «Аякс» — «Ювентус» состоится 10 апреля на «Амстердам Арене».
Ранее Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».