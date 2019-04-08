Моуринью считает, что четвертьфинал ЛЧ «Аякс» — «Ювентус» будет великолепным

Короткая ссылка
Португальский специалист Жозе Моуринью поделился своим видением противостояния в четвертьфинальной паре футбольной Лиги чемпионов, в которой встречаются «Аякс» и «Ювентус».
Моуринью считает, что четвертьфинал ЛЧ «Аякс» — «Ювентус» будет великолепным
  • globallookpress.com

«Аякс» — «Ювентус» — это молодость против опыта. «Аякс» может создать проблемы своей динамикой и творческим подходом. Но «Юве» не повторит ошибок ужасного матча с «Атлетико» в Мадриде. Туринцы подойдут к игре с другим подходом. Это будет великолепный матч для просмотра, я уверен», — заявил тренер в интервью RT.

Матч «Аякс» — «Ювентус» состоится 10 апреля на «Амстердам Арене».

Ранее Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить