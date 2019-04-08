Глава пресс-службы «Анжи» рассказал о финансовой ситуации в клубе

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Сергей Расулов, возглавляющий пресс-службу «Анжи», заявил, что у клуба нет возможности погашать задолженности по причине тяжёлой финансовой ситуации, а руководство команды уже обратилось за помощью к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.
Глава пресс-службы «Анжи» рассказал о финансовой ситуации в клубе
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«Ситуация серьёзная, мы неоднократно говорили, что у нас существуют задолженности. Они есть не потому, что мы не хотим платить, а потому, что клуб находится в сложной ситуации и мы не можем их выплатить. Руководство «Анжи» изложило все наши проблемы президенту РФС Александру Дюкову. Наш гендиректор планирует встретиться с ним в ближайшее время. Надеемся на понимание, помощь Александра Валерьевича в решении наших проблем», — цитирует главу пресс-службы клуба «Чемпионат».

Также Сергей Расулов добавил, что наличие задолженности перед бывшими футболистами клуба не является основанием для недопуска к лицензированию.

Ранее сообщалось, что Адиев не считает ничью с «Динамо» везением.

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