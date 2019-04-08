Прядкин высказался о нецензурной брани во время матча «Спартак» — ЦСКА

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал итоги дерби, которое состоялось в столице в рамках 22-го тура чемпионата России. Функционер отметил высокий уровень подготовки, но при этом заявил, что разочарован количеством нецензурной лексики, звучавшей с трибун.

«К сожалению, использование мата на трибунах увеличилось. Это совсем не красит наш футбол. Разумеется, эмоции зашкаливают, но есть слова, которые просто недопустимо массово употреблять в присутствии женщин и детей. Мат сам по себе явление не самое приятное, но, когда он ещё и агрессивный, это становится просто отвратительным», — заявил Прядкин в интервью RT.

Президент лиги также отметил, что в РПЛ рассматривают возможность ужесточения наказания за использование мата на спортивных мероприятиях.

«Разработан комплекс мер по борьбе с двумя этими проявлениями. Надо ужесточать наказание. Выявлять нарушителей с каждым днём всё проще: все клубы обеспечены необходимыми техническими средствами. Кроме того, мы вышли с предложением пересмотреть размер штрафов в сторону ощутимого увеличения», — резюмировал глава РПЛ.

Ранее Прядкин похвалил сборную России по футболу за матч с Казахстаном.