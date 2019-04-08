Федун надеется, что «Спартак» сможет продать Рошу

Президент и владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, сколько клуб заплатил за трансфер бразильского футболиста Педро Роши из «Гремио».

«Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были ещё и выплаты самому Роше — подъёмные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя всё: подъёмные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока», — цитирует функционера Sport24.

По его словам соглашение с «Крузейро», который арендовал игрока, предусматривает возможность права выкупа, но оно не является обязательным.

«Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе», — сказал Федун.

Ранее Массимо Каррера признался, как «Спартак» приобретал бразильца Рошу.