Федун надеется, что «Спартак» сможет продать Рошу

Короткая ссылка
Президент и владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, сколько клуб заплатил за трансфер бразильского футболиста Педро Роши из «Гремио».
Федун надеется, что «Спартак» сможет продать Рошу
  • ©spartak.com

«Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были ещё и выплаты самому Роше — подъёмные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя всё: подъёмные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока», — цитирует функционера Sport24.

По его словам соглашение с «Крузейро», который арендовал игрока, предусматривает возможность права выкупа, но оно не является обязательным.

«Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе», — сказал Федун.

Ранее Массимо Каррера признался, как «Спартак» приобретал бразильца Рошу. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить