СМИ: Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС
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Как сообщает Sport24, в обязанности Митрофанова будет входить разработка новой стратегии развития РФС.
Отмечается, что функционер уже приступил к работе, хотя официально вступит в должность 11 апреля.
Генеральным директором организации является Александр Алаев. Новым президентом РФС в феврале стал экс-председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.
Ранее почётный президент РФС высказался о лишнем весе Александра Кокорина.