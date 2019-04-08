СМИ: Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС

Бывший генеральный директор петербургского «Зенита» Максим Митрофанов станет заместителем гендиректора Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщает Sport24, в обязанности Митрофанова будет входить разработка новой стратегии развития РФС.

Отмечается, что функционер уже приступил к работе, хотя официально вступит в должность 11 апреля.

Генеральным директором организации является Александр Алаев. Новым президентом РФС в феврале стал экс-председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

Ранее почётный президент РФС высказался о лишнем весе Александра Кокорина.