Почётный президент РФС высказался о лишнем весе Кокорина

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о физических кондициях содержащихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Почётный президент РФС высказался о лишнем весе Кокорина
  • РИА Новости

«Кокорин прибавил в весе? Мамаева вчера показывали больше. Он в отличной форме. Что касается Саши, понятное дело, что ему тяжелее — у него почти отсутствует какая-либо физическая активность. С другой стороны, он был арестован с травмой, которая не мешала ему играть, причём делать это на самом высоком уровне. Почему сейчас ситуация вокруг колена так изменилась? Сложно сказать, надо знать все нюансы», — заявил Колосков.

11 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

3 апреля 2019 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее Колосков выразил сомнение, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.

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