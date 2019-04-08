Футболист ПСЖ объяснил, как не забил с линии ворот в матче со «Страсбургом»
- ©Gwendoline Le Goff
- globallookpress.com
«Сперва я думал, что Нкунку, вероятно, отдаст мне пас, но он пробил. Я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч. После я засомневался, трогать мяч или нет. Я спросил себя: «Не в офсайде ли я?» Всё происходило очень быстро. Я коснулся мяча, но он попал в штангу», — приводит слова игрока Get French Football News.
Он также признался, что ему стыдно за эпизод.
«Мне жаль, что так произошло, но нам нужно продолжать двигаться вперед с высоко поднятой головой», — добавил Шупо-Мотинг.
Эпизод произошёл на 27-й минуте встречи. Шупо-Мотинг замыкал поперечную передачу Кристофера Нкунку, но не сумел забить и попал в штангу, находясь на линии ворот.
Ранее сообщалось, что ПСЖ впервые в сезоне-2018/19 потерял очки в домашнем матче чемпионата Франции по футболу.