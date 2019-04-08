Футболист ПСЖ объяснил, как не забил с линии ворот в матче со «Страсбургом»

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Нападающий ПСЖ Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах с линии ворот в матче 31-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом».
Футболист ПСЖ объяснил, как не забил с линии ворот в матче со «Страсбургом»
  • ©Gwendoline Le Goff
  • globallookpress.com

«Сперва я думал, что Нкунку, вероятно, отдаст мне пас, но он пробил. Я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч. После я засомневался, трогать мяч или нет. Я спросил себя: «Не в офсайде ли я?» Всё происходило очень быстро. Я коснулся мяча, но он попал в штангу», — приводит слова игрока Get French Football News.

Он также признался, что ему стыдно за эпизод. 

«Мне жаль, что так произошло, но нам нужно продолжать двигаться вперед с высоко поднятой головой», — добавил Шупо-Мотинг.

Эпизод произошёл на 27-й минуте встречи. Шупо-Мотинг замыкал поперечную передачу Кристофера Нкунку, но не сумел забить и попал в штангу, находясь на линии ворот.

Ранее сообщалось, что ПСЖ впервые в сезоне-2018/19 потерял очки в домашнем матче чемпионата Франции по футболу.

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