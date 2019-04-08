ПСЖ впервые в сезоне-2018/19 потерял очки в домашнем матче чемпионата Франции по футболу

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Сыграв вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу, футболисты «Пари Сен-Жермен» установили сразу несколько клубных антирекордов в сезоне-2018/19.
ПСЖ впервые в сезоне-2018/19 потерял очки в домашнем матче чемпионата Франции по футболу
  • Reuters

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, в поединке со «Страсбургом», который завершился со счётом 2:2, ПСЖ впервые с начала сезона не сумел одержать победу на своём поле в рамках французского чемпионата.

Кроме того, ни в одном из предыдущих домашних матчей чемпионата Франции в сезоне-2018/19 команда Томаса Тухеля не пропускала более одного мяча.

На данный момент ПСЖ лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, на 20 очков опережая ближайшего преследователя в лице «Лилля», и уже в следующем туре может гарантировать себе титул чемпиона страны.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Эрик-Максим Чупо-Мотинг не сумел забить «Страсбургу» ударом с линии ворот.

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