ПСЖ впервые в сезоне-2018/19 потерял очки в домашнем матче чемпионата Франции по футболу
- Reuters
Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, в поединке со «Страсбургом», который завершился со счётом 2:2, ПСЖ впервые с начала сезона не сумел одержать победу на своём поле в рамках французского чемпионата.
Кроме того, ни в одном из предыдущих домашних матчей чемпионата Франции в сезоне-2018/19 команда Томаса Тухеля не пропускала более одного мяча.
На данный момент ПСЖ лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, на 20 очков опережая ближайшего преследователя в лице «Лилля», и уже в следующем туре может гарантировать себе титул чемпиона страны.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Эрик-Максим Чупо-Мотинг не сумел забить «Страсбургу» ударом с линии ворот.